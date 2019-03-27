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Поклонники заметили, как похорошела Алена Апина без косметики во время отдыха в Испании

Отечественная исполнительница Алена Апина наслаждается отдыхом в Испании и демонстрирует фанатам снимки и ролики с отпуска. После недавней публикации поклонники заметили, как похорошела певица после отказа от косметики.
Поклонники заметили, как похорошела Алена Апина без косметики во время отдыха в Испании

Алена Апина восхитила подписчиков своего микроблога Instagram, опубликовав видео, где позирует без мейкапа. Знаменитость показала пользователям, какой красивый живописный вид открывается с гор в Марбелье. Комментаторы обратили внимание не только на впечатляющую местность испанского города, но и на природную красоту 54-летней певицы.

Восхищенные поклонники принялись активно обсуждать внешность звезды, оставляя положительные отзывы: «Прекрасна, без косметики особенно», «Веснушки появились… без косметики хороша», «Вид отличный, все красиво, но Аленушка наша лучше».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:55

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