Поклонники заметили, как похорошела Алена Апина без косметики во время отдыха в Испании
Отечественная исполнительница Алена Апина наслаждается отдыхом в Испании и демонстрирует фанатам снимки и ролики с отпуска. После недавней публикации поклонники заметили, как похорошела певица после отказа от косметики.
Алена Апина восхитила подписчиков своего микроблога Instagram, опубликовав видео, где позирует без мейкапа. Знаменитость показала пользователям, какой красивый живописный вид открывается с гор в Марбелье. Комментаторы обратили внимание не только на впечатляющую местность испанского города, но и на природную красоту 54-летней певицы.
Восхищенные поклонники принялись активно обсуждать внешность звезды, оставляя положительные отзывы: «Прекрасна, без косметики особенно», «Веснушки появились… без косметики хороша», «Вид отличный, все красиво, но Аленушка наша лучше».
Алена Апина восхитила подписчиков своего микроблога Instagram, опубликовав видео, где позирует без мейкапа. Знаменитость показала пользователям, какой красивый живописный вид открывается с гор в Марбелье. Комментаторы обратили внимание не только на впечатляющую местность испанского города, но и на природную красоту 54-летней певицы.
Восхищенные поклонники принялись активно обсуждать внешность звезды, оставляя положительные отзывы: «Прекрасна, без косметики особенно», «Веснушки появились… без косметики хороша», «Вид отличный, все красиво, но Аленушка наша лучше».
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:55