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В чужом лице мозг в первую очередь видит возраст и пол

В чужом лице человеческий мозг в первую очередь определяет возраст и пол, узнали американские учёные. Для этого простого процесса достаточно рекордно короткого промежутка времени.
В чужом лице мозг в первую очередь видит возраст и пол

Массачусетский университет провёл эксперимент с применением магнитоэнцефалографии, узнав, что мозг в первую очередь стремится узнать, какого пола и возраста перед ним незнакомец. Как пишет Nature Communication, для этого процесса достаточно доли секунды. Затем мозг идентифицирует личность, если она ему знакома.

Тем не менее, возраст и пол определяются даже у известных человеку людей. Паттерны мозговой активности меняются в зависимости от того, находится ли в поле зрения незнакомец или наоборот.

Обязаны таким важным социальным навыком люди эволюции. Так, с помощью беглого взгляда можно уловить ту или иную эмоцию.

Поскольку определение возраста и пола - это процесс более низкого уровня, нежели идентификация личности, то и проходит он быстро и в самую первую очередь. В контексте социальной жизни данные способности крайне важны.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:55

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