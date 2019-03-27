В чужом лице мозг в первую очередь видит возраст и пол





Массачусетский университет провёл эксперимент с применением магнитоэнцефалографии, узнав, что мозг в первую очередь стремится узнать, какого пола и возраста перед ним незнакомец. Как пишет Nature Communication, для этого процесса достаточно доли секунды. Затем мозг идентифицирует личность, если она ему знакома.Тем не менее, возраст и пол определяются даже у известных человеку людей. Паттерны мозговой активности меняются в зависимости от того, находится ли в поле зрения незнакомец или наоборот.Обязаны таким важным социальным навыком люди эволюции. Так, с помощью беглого взгляда можно уловить ту или иную эмоцию.Поскольку определение возраста и пола - это процесс более низкого уровня, нежели идентификация личности, то и проходит он быстро и в самую первую очередь. В контексте социальной жизни данные способности крайне важны.