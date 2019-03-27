На телеканале ТНТ 7 апреля стартует «Школа экстрасенсов»

Секреты ясновидящих станут теперь доступны телезрителям. Несмотря на то, что процесс обучения эзотерическим способностям является закрытым и непростым, Константин Гецати и Свами Даши согласились стать наставниками в «Школе экстрасенсов». Единственное, провидец и мистик выдвинули условие, что участниками школы могут быть только те люди, у которых есть хотя бы какая-то предрасположенность к мистическому дару.В пресс-релизе канала ТНТ было обозначено, что кастинг нового проекта прошли 2 тысячи человек, но к «вступительным экзаменам» допустили только 50 участников. В результате слушателями «Школы экстрасенсов» стали 12 самых перспективных и одаренных людей.Вести программу на ТНТ будет Сергей Сафронов. Как отметил иллюзионист, он довольно скептически относится к экстрасенсорике, поэтому с удовольствием будет наблюдать за успехами участников проекта.