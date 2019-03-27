Археологи нашли причину падения Византийской империи на древней свалке





В культурном слое на раскопках города Халуцы археологи нашли древний мусор, свидетельствующий о падении Византийской империи. В VI—VII веках на месте руин находилась провинция Палестина Салютарис. В пустыне Негев воздвигли набатейский город, за пределами которого образовалась свалка.Археологи нашли черепки и древесный уголь 550-х годов. Считается, что после этого поселение пришло в упадок в связи с нападением арабов, ведь мусор жители больше не вывозили. Исторические факты также говорят о вулканических извержениях в Тихом океане.Выбросы пепла спровоцировали новый ледниковый период, совпавший с пандемией Юстиниановой чумы. Подобные изменения в климате, по мнению учёных, могли роковым образом повлиять на Рим, а затем и на Византию: их уклад жизни и экономику.