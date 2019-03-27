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Музыкант Владимир Кузьмин опроверг слухи о проблемах со здоровьем

Советский и российский музыкант Владимир Кузьмин опроверг слухи о проблемах со здоровьем. На своей странице в Instagram артист пообещал подать в суд на те издания, что распространяли подобную информацию.
Музыкант Владимир Кузьмин опроверг слухи о проблемах со здоровьем

Этой теме музыкант посвятил сразу две публикации. В первой он успокоил своих поклонников и отметил, что здоров и не имеет никаких болезней. Именно поэтому Владимир Кузьмин продолжает активно гастролировать по всей стране. По этой причине, об этом артист рассказал уже во втором сообщении в Instagram, он не может оперативно реагировать на появление подобных слухов и вовремя их комментировать. Музыкант заверил, как только у него появится свободная минута – он займется подачей исков на те издания, что распространяли сведения о каких-то проблемах с его здоровьем. Артист уверен, в скором времени СМИ придется «платить по счетам».

Данная новость успокоила поклонников Владимира Кузьмина. Они отметили, что изначально сомневались в этих новостях, но все-равно переживали за его здоровье. Подписчики пожелали музыканту удачных гастролей, творческих успехов и здоровья.

Напомним, недавно в российских СМИ появилась информация о том, что Владимира Кузьмина заметили в одном из онкологических центров. Об этом сообщил поклонник творчества артиста и даже заявил, что ему удалось немного поговорить со своим кумиром.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:50

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