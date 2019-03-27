В Ираке ученые раскопали древний затерянный город





В своем отчете Национальный центр научных исследований Франции пишет, что археологами был найден целый город. Группа исследователей вела раскопки в населенном пункте Кунара на протяжении 6 лет. «Маленькой сенсацией» называют свою находку французские ученые.По словам археологов, на месте раскопок, когда то был расположен процветающий город горных людей. Населенный пункт у подножия горы Загрос существовал примерно 4 тысячи лет назад.Исследователи отыскали свидетельства того, что люди древнего города разводили скот, вели торговую деятельность, а также конструировали системы полива для аграрных целей. Археологи нашли каменные таблички, на которых изображены символы, описывающие древнюю местность от Персидского залива до южной границы нынешней Турции. Наконечники для стрел, которые были найдены археологами, изготовлены из редкого материала обсидиан, который в то время перевозили из Анатолии за много сотен миль.Археолог Алин Тену сообщает в отчете о том, что поселок был зажиточным, на что указывают найденные керамические части с изображением богатого существования людей.