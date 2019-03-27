Ученый Беркли Николас Уивер раскритиковал ценность биткоина





Николас Уивер отмечает, любой человек, разбирающийся в экономических и технических вопросах, легко может определить стоимость биткоина. По словам специалиста, реальная ценность этой криптовалюты не выше «бычьего навоза». Ученый из Международного института компьютерах наук Беркли обратил внимание людей на самый главный недостаток биткоина – то, что он не работает как полноценная валюта. Его сложно конвертировать, им проблематично расплачиваться, его хранение несет постоянные риски кражи, транзакции затрачивают много времени и усилий.Ученый обратил внимание и на другой вопрос. Те сервисы, что сейчас принимаю эту криптовалюту, на самом деле не хотят иметь с ней дело. Они сразу конвертируют ее в другие средства, например, PayPal либо валюту конкретных государств. Николас Уивер считает, что биткоин имеет спрос только среди тех, кто желает скрыть свои доходы, ведет нелегальный бизнес либо другую противозаконную деятельность. Обычные люди, уверен ученый, никак не заинтересованы в этой криптовалюте на данном этапе ее развития. В завершении специалист отметил, будущее биткоина призрачное, поэтому он не советует пользователям хранить деньги таким способом.