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Антипсихотики усилили эффективность антибиотиков в лечении смертельного менингита

Антипсихотики усилили эффективность антибиотиков в лечении смертельного менингита, заявили французские учёные. Препараты снижают воспаление и сосудистые нарушения.
Антипсихотики усилили эффективность антибиотиков в лечении смертельного менингита

Как пишет Nature Microbiology, парижский Институт Кочина провёл исследование на мышах, узнав, что лечение бактериального менингита антипсихотиками демонстрирует большую эффективность. Отёки вокруг спинного и головного мозга встречаются ежегодно у 30 тысяч пациентов. За несколько часов от недуга больной может умереть.

Антипсихотики фенотиазины способны блокировать инфекцию в организме за несколько минут. Смертельный исход снижается за счёт уменьшения воспаления и сосудистых дисфункций.

Лучше всего применять препарат вместе с антибиотиками, чтобы избежать некоторых побочных эффектов лечения. На грызунах, заражённых менингитом, учёные использовали исключительно антипсихотики.

Даже в таком случае поражения сосудов сократились, а выживаемость возросла. Исследователи готовятся к проведению клинических испытаний.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:46

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