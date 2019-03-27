Антипсихотики усилили эффективность антибиотиков в лечении смертельного менингита





Как пишет Nature Microbiology, парижский Институт Кочина провёл исследование на мышах, узнав, что лечение бактериального менингита антипсихотиками демонстрирует большую эффективность. Отёки вокруг спинного и головного мозга встречаются ежегодно у 30 тысяч пациентов. За несколько часов от недуга больной может умереть.Антипсихотики фенотиазины способны блокировать инфекцию в организме за несколько минут. Смертельный исход снижается за счёт уменьшения воспаления и сосудистых дисфункций.Лучше всего применять препарат вместе с антибиотиками, чтобы избежать некоторых побочных эффектов лечения. На грызунах, заражённых менингитом, учёные использовали исключительно антипсихотики.Даже в таком случае поражения сосудов сократились, а выживаемость возросла. Исследователи готовятся к проведению клинических испытаний.