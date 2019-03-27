Гарик Харламов показал в Instagram «женский вариант» Павла Воли
Резидент Comedy Club Гарик Харламов представил на своей странице в Instagram «женский вариант» своего коллеги Павла Воли. Юморист показал снимок выступающей пианистки, в которой фолловеры действительно рассмотрели черты лица супруга Ляйсан Утяшевой.
Гарик Харламов часто публикует у себя в Instagram забавные фотографии якобы своих клонов. Подписчики присылают знаменитости снимки людей, которые очень на него похожи, но на этот раз нашли сходство юмориста с женщиной. Резидент Comedy Club оценил старания своих фанатов, признав, что с этой дамой преклонного возраста он действительно очень похож.
Опубликовав полученный снимок на своей странице, Гарик Харламов представил публике также «женский вариант» Павла Воли. Он отыскал снимок играющей пианистки, сидящей перед камерой в профиль, черты лица которой действительно оказались похожи на коллегу Харламова. Подписчики поблагодарили своего кумира за возможность в очередной раз от души посмеяться, попросив того не останавливаться на публикации вот таких шедевров и искать новые.
Гарик Харламов часто публикует у себя в Instagram забавные фотографии якобы своих клонов. Подписчики присылают знаменитости снимки людей, которые очень на него похожи, но на этот раз нашли сходство юмориста с женщиной. Резидент Comedy Club оценил старания своих фанатов, признав, что с этой дамой преклонного возраста он действительно очень похож.
Опубликовав полученный снимок на своей странице, Гарик Харламов представил публике также «женский вариант» Павла Воли. Он отыскал снимок играющей пианистки, сидящей перед камерой в профиль, черты лица которой действительно оказались похожи на коллегу Харламова. Подписчики поблагодарили своего кумира за возможность в очередной раз от души посмеяться, попросив того не останавливаться на публикации вот таких шедевров и искать новые.