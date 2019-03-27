Гарик Харламов показал в Instagram «женский вариант» Павла Воли









Гарик Харламов часто публикует у себя в Instagram забавные фотографии якобы своих клонов. Подписчики присылают знаменитости снимки людей, которые очень на него похожи, но на этот раз нашли сходство юмориста с женщиной. Резидент Comedy Club оценил старания своих фанатов, признав, что с этой дамой преклонного возраста он действительно очень похож.Опубликовав полученный снимок на своей странице, Гарик Харламов представил публике также «женский вариант» Павла Воли. Он отыскал снимок играющей пианистки, сидящей перед камерой в профиль, черты лица которой действительно оказались похожи на коллегу Харламова. Подписчики поблагодарили своего кумира за возможность в очередной раз от души посмеяться, попросив того не останавливаться на публикации вот таких шедевров и искать новые.