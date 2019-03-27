Алина Кабаева рассказал о детстве и интернациональном окружении





Алина Кабаева рассказала, ее детство было безмятежным и счастливым. Она выросла в «интернациональном доме», вспоминает гимнастка. В нем жили множество семей из разных стран мира, но это не помешало им найти общий язык. Они близко общались и постоянно помогали друг другу. Спортсменка уверена, во многом своим счастливым воспоминаниям о детстве она обязана именно этим людям. Между семьями разных национальностей случались конфликты, рассказывает знаменитость, но это всегда были бытовые вопросы, возникающие при совместном проживании. Она заверила, никогда речь не шла о каком-то неприятии или ненависти.Спортсменка вспоминает, ее мать с раннего детства хотела, чтобы дочь стала фигуристкой. Ей очень нравился именно этот вид спорта, но в Ташкенте, где жила семья, было очень мало ледовых площадок. Поэтому юная Алина Кабаева начала заниматься именно художественной гимнастикой. Мать сразу знала, куда ей отдать своего ребенка. Выбор пал на тренера Ирину Винер. Этот специалист, отмечает спортсменка, за свою карьеру воспитала множество звезд отечественной гимнастики. Мать Алины Кабаевой познакомилась с тренером еще в юности, когда занималась баскетболом. Тогда тренировки этой спортивной секции и подопечных Ирины Винер проходили в одном большом зале.