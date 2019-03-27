Анфиса Чехова рассказала о своем отношении к тренингам

На своей странице в Instagram телеведущая написала большое сообщение, посвященной теме личностного роста, гуру и их тренингам. По словам Анфисы Чеховой, в современном мире каждый человек желает поучать своего ближнего и считает, что имеет на это полное право. Подобное положение вещей негативно сказывается на всем обществе, уверена звезда.Анфиса Чехова отмечает, все люди разные, поэтому нельзя считать, будто один подход способен подойти абсолютно всем. В качестве примера она привела позитивное мышление и визуализацию, популярные в мире последние десятилетия. Сама телеведущая считает, что людям необходимо учится у самих себя, а также слушать окружающих, но делать это по-настоящему, а не «для галочки».Сейчас знаменитость отдыхает в Дубае. Она отметила, что находится на пороге новых открытий, но не рассказала каких именно. Анфиса Чехова пообещала посвятить этому вопросу большое сообщение, когда придет нужное время. В завершении звезда отметила: «Сейчас я хочу говорить телом и молчать ртом». Свое сообщение она сопроводила видео.Подобные мысли телеведущей нашли отклик среди ее подписчиков. Поклонники знаменитости уверены, нельзя стараться унифицировать всех людей и их сознание, поэтому для каждого нужно искать индивидуальный подход. Они отметили, что с нетерпением ждут новых откровений от своего кумира.