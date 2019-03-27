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В Сети появилось видео полета очередного НЛО над поверхностью Луны

Пользователи Сети увидели на канале “Unidentified Aerial Phenomena” новое видео, опубликованное любителем уфологии. Автор сюжета запечатлел на нем полет очередного НЛО над поверхностью Луны, используя для своих целей видеокамеру с мощным объективом.
В Сети появилось видео полета очередного НЛО над поверхностью Луны

Он отметил, что каждую ночь наблюдает за спутником Земли, чтобы не пропустить интересные моменты. В этот раз устройство смогло зафиксировать внеземной объект, улетающий в космическое пространство на большой скорости. Кроме того, он имел внушительные размеры и форму сигары, а также появился из большого кратера.

Многие эксперты считают, что НЛО уже находился на поверхности Луны, чтобы потом покинуть это место, но еще их поразила идеальная траектория полета корабля пришельцев. Юзеры были заинтригованы необычным роликом, став упоминать об огромной базе гуманоидов, использующих небесное тело в своих целях. В последнее время любители - астрономы часто радуют их аналогичными сюжетами, но ученые предпочитают хранить молчание.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:05

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