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Елена Корикова опубликовала сделанный в детстве совместный снимок с матерью

Елена Корикова обнародовала в Instagram совместную фотографию с матерью, сделанную в детстве актрисы. Кадр уже набрал больше 43 тысяч лайков от подписчиков.
Елена Корикова опубликовала сделанный в детстве совместный снимок с матерью

Корикова не столь активна в социальных сетях, как ее коллеги по работе, довольно редко в ее аккаунте можно увидеть и снимки личного характера. На этот раз артистка сделала исключение и представила архивное изображение, на котором она запечатлена с родной матерью. Судя по подписи, его Корикова нашла у матери и решила обязательно поделиться им с поклонниками.

Многие из них положительно оценили снимок, отметив большую схожесть актрисы с ее родительницей. На странице звезды они написали ей ряд комплиментов, а один из комментаторов отметил, что главная героиня сериала «Бедная Настя» и ее мать являются настоящими красавицами.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:00

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