Елена Корикова опубликовала сделанный в детстве совместный снимок с матерью

Корикова не столь активна в социальных сетях, как ее коллеги по работе, довольно редко в ее аккаунте можно увидеть и снимки личного характера. На этот раз артистка сделала исключение и представила архивное изображение, на котором она запечатлена с родной матерью. Судя по подписи, его Корикова нашла у матери и решила обязательно поделиться им с поклонниками.Многие из них положительно оценили снимок, отметив большую схожесть актрисы с ее родительницей. На странице звезды они написали ей ряд комплиментов, а один из комментаторов отметил, что главная героиня сериала «Бедная Настя» и ее мать являются настоящими красавицами.