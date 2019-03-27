Мария Шумакова рассказала о своем любимом продукте питания
Известная актриса Мария Шумакова рассказала своим поклонникам в Instagram о продукте питания, который употребляет в невероятном количестве. Оказывается, она настолько любит шпинат, что даже готова назвать своего сына в честь этого однолетнего растения.
Почитатели Марии Шумаковой не могли не заметить, как сильно в последнее время похудела их любимица. Актриса, ставшая популярной после участия в телесериале «Сладкая жизнь», усердно занимается в тренажерном зале и придерживается здорового питания, не позволяя себе изменять его принципам даже во время праздников.
Знаменитость рассказала подписчикам своего блога в Instagram о том, что основу ее рациона составляют овощи, салаты, натуральное овсяное молоко, каши, протеиновое мороженое и хлебцы с кешью. Однако в меню кинозвезды присутствует один продукт, которому она отдает наибольшее предпочтение. По словам Марии Шумаковой, речь идет о шпинате. Актриса призналась, что кушает зелень «тоннами» в любом виде. Она пошутила, что, если у нее родится наследник, то, возможно, она назовет его Шпинатом.
Правда, Мария Шумакова держит в секрете подробности своей личной жизни, поэтому она не сообщила, когда именно планирует стать мамой.
Почитатели Марии Шумаковой не могли не заметить, как сильно в последнее время похудела их любимица. Актриса, ставшая популярной после участия в телесериале «Сладкая жизнь», усердно занимается в тренажерном зале и придерживается здорового питания, не позволяя себе изменять его принципам даже во время праздников.
Знаменитость рассказала подписчикам своего блога в Instagram о том, что основу ее рациона составляют овощи, салаты, натуральное овсяное молоко, каши, протеиновое мороженое и хлебцы с кешью. Однако в меню кинозвезды присутствует один продукт, которому она отдает наибольшее предпочтение. По словам Марии Шумаковой, речь идет о шпинате. Актриса призналась, что кушает зелень «тоннами» в любом виде. Она пошутила, что, если у нее родится наследник, то, возможно, она назовет его Шпинатом.
Правда, Мария Шумакова держит в секрете подробности своей личной жизни, поэтому она не сообщила, когда именно планирует стать мамой.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:24