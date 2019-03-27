АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Теория Прохладной Земли объясняет процесс формирования алмазов
EUR 72.58 USD 64.17
Курс валют на 27.03.2019

Мария Шумакова рассказала о своем любимом продукте питания

Известная актриса Мария Шумакова рассказала своим поклонникам в Instagram о продукте питания, который употребляет в невероятном количестве. Оказывается, она настолько любит шпинат, что даже готова назвать своего сына в честь этого однолетнего растения.
Мария Шумакова рассказала о своем любимом продукте питания

Почитатели Марии Шумаковой не могли не заметить, как сильно в последнее время похудела их любимица. Актриса, ставшая популярной после участия в телесериале «Сладкая жизнь», усердно занимается в тренажерном зале и придерживается здорового питания, не позволяя себе изменять его принципам даже во время праздников.

Знаменитость рассказала подписчикам своего блога в Instagram о том, что основу ее рациона составляют овощи, салаты, натуральное овсяное молоко, каши, протеиновое мороженое и хлебцы с кешью. Однако в меню кинозвезды присутствует один продукт, которому она отдает наибольшее предпочтение. По словам Марии Шумаковой, речь идет о шпинате. Актриса призналась, что кушает зелень «тоннами» в любом виде. Она пошутила, что, если у нее родится наследник, то, возможно, она назовет его Шпинатом.

Правда, Мария Шумакова держит в секрете подробности своей личной жизни, поэтому она не сообщила, когда именно планирует стать мамой.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Electronic Arts закрывает офис в России
Экспедиция Андрея Малахова рассказала о
Смартфон Samsung Galaxy Note 7 могут
Певица Виктория Макарская посвятила
В Сети появилось видео полета
Татьяна Владимировна Рапунцель против
Елена Корикова опубликовала сделанный в
Умер грузинский актер Нодар
The Sun раскритиковал Анастасию
Поклонников встревожила чрезмерная
Поклонники Сосо Павлиашвили были
Мария Шумакова рассказала о своем
Анна Седокова поделилась с поклонниками
Ефим Шифрин в эфире «Пусть говорят»
Европарламент проголосовал за отказ от
Николас Кейдж решил жениться в
Эрмитаж попал в топ-10 самых популярных
Instagram: Супруга Оскара Кучеры
Александр Ревва поздравил с днем
Вера Брежнева в письме самой себе
Уникальный самолет ВМФ РФ «Черная
Instagram: Анна Хилькевич доверила
Клиенты Сбербанка получат возможность
В Воронеже родившая 19 щенков собака
Патрик Зюскинд отметил свой юбилей
Юлия Такшина рассказала о своей личной
Ефим Шифрин считает свою квартиру
Саша Черно опять экспериментирует с
Роман Гриценко устроил потасовку с
Анна Курникова в платье с глубоким
Просмотреть все новости