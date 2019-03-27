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Уникальный самолет ВМФ РФ «Черная жемчужина» показали на видео

«Черная жемчужина», уникальный самолет МВФ РФ, заметили на тестировании в Минске. На видео попал пробег и первый после ремонта полет учебно-боевого лайнера Ту-134А-4.
Уникальный самолет ВМФ РФ «Черная жемчужина» показали на видео

Данный российский самолет ВМФ является единственным в своем роде, и увидеть его удается немногим. Ту-134А-4 является учебно-боевой модификацией советского пассажирского лайнера Ту-134. К борту приделан острый нос, скрывающий радар бомбардировщика, в кабине установлено оборудование связи и прицельно-навигационная система, в салоне предусмотрено 12 мест для курсантов.

С момента принятия «Черной жемчужины» на вооружение ее используют для обучения штурманов и пилотов для ракетоносцев Ту-22М3, практически идентичных с гражданскими воздушными судами по габаритам и характеристикам. В последнее время лайнер находился на заводе Гражданской Авиации в Минске, где проходил ремонт. На видео, представленном в Сети, показано тестирование систем, рулежа, а также первый испытательный полет уникального самолета.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 03:00

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