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Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин Коробков назвал маму Ольги Бузовой «тёщей»

Герой романтического реалити-шоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков называет родительницу новоявленной российской исполнительницы Ольги Бузовой «тёщей».

Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин Коробков назвал маму Ольги Бузовой «тёщей»

Несколько дней назад Коробков поздравил маму Бузовой у себя на страничке в Instagram с днем рождения.

Всем известно, что пару дней назад Ольга в компании своей любимой мамочки Ирины Александровны улетела в Барселону, где телезнаменитость решила устроить для своего самого «дорогого человека» сюрприз.

Впрочем, на сегодняшний день внимание многочисленных интернет-пользователей приковано к совершенно другому событию. Дело в том, что 24 марта, в день рождение родительницы поющей телеведущей, в профиле участника телепроекта «Замуж за Бузову» Валентина Коробкова появился видеоролик, которые буквально взорвал Интернет.

Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин Коробков назвал маму Ольги Бузовой «тёщей»

На запись Коробков запечатлен в компании Ирины Александровны. Сложно не заметить, что воздыхатель Бузовой и мать Ольги ведут себя весьма раскрепощено, вместе подпевают новой музыкальной композиции телеведущей телестройки «Дом-2», а также заявляют, что одобряют песню начинающей исполнительницы.

Под роликом Коробков оставил лишь несколько слов, однако именно они повергли в шок многих фолловеров. На данный момент каждый читатель убежден, что у Валентина и Ольги роман, который они так тщательно до последнего пытались скрывать.

«С Днём Рождения, тёща!», - написал Валентин Коробков под видео.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:32

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