Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин Коробков назвал маму Ольги Бузовой «тёщей»

«С Днём Рождения, тёща!», - написал Валентин Коробков под видео.

Несколько дней назад Коробков поздравил маму Бузовой у себя на страничке в Instagram с днем рождения.Всем известно, что пару дней назад Ольга в компании своей любимой мамочки Ирины Александровны улетела в Барселону, где телезнаменитость решила устроить для своего самого «дорогого человека» сюрприз.Впрочем, на сегодняшний день внимание многочисленных интернет-пользователей приковано к совершенно другому событию. Дело в том, что 24 марта, в день рождение родительницы поющей телеведущей, в профиле участника телепроекта «Замуж за Бузову» Валентина Коробкова появился видеоролик, которые буквально взорвал Интернет.На запись Коробков запечатлен в компании Ирины Александровны. Сложно не заметить, что воздыхатель Бузовой и мать Ольги ведут себя весьма раскрепощено, вместе подпевают новой музыкальной композиции телеведущей телестройки «Дом-2», а также заявляют, что одобряют песню начинающей исполнительницы.Под роликом Коробков оставил лишь несколько слов, однако именно они повергли в шок многих фолловеров. На данный момент каждый читатель убежден, что у Валентина и Ольги роман, который они так тщательно до последнего пытались скрывать.