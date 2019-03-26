Рустам Солнцев осудил Жасмин, приехавшую на похороны Началовой на авто за 30 млн рублей
Скандальный блогер и экс-участник телестройки «Дом-2» Рустам Солнцев осудил певицу Жасмин, которая приехала на похороны Юлии Началовой на авто за 30 миллионов рублей. Со слов шоумена, таким образом знаменитость решила показать окружающим, что может позволить себе практически всё.
Рустам Солнцев недавно записал новый скандальный ролик, в котором на этот раз раскритиковал известную певицу Жасмин. Поводом для высказываний экс-участника «Дома-2» стало появление звезды на похоронах коллеги Юлии Началовой на дорогом автомобиле Bentley, стоимость которого, по слухам, достигает 30 миллионов рублей.
По мнению Солнцева, певица решила за счёт столь печального события в очередной раз продемонстрировать свои возможности и состояние. Сама Жасмин не отреагировала на колкие комментарии, но всё же отметила, что машину купила сама, а не просила деньги на неё у супруга.
Рустам Солнцев недавно записал новый скандальный ролик, в котором на этот раз раскритиковал известную певицу Жасмин. Поводом для высказываний экс-участника «Дома-2» стало появление звезды на похоронах коллеги Юлии Началовой на дорогом автомобиле Bentley, стоимость которого, по слухам, достигает 30 миллионов рублей.
По мнению Солнцева, певица решила за счёт столь печального события в очередной раз продемонстрировать свои возможности и состояние. Сама Жасмин не отреагировала на колкие комментарии, но всё же отметила, что машину купила сама, а не просила деньги на неё у супруга.