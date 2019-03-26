Валерия сравнила свой загар с бледной кожей наследника Артемия на новом снимке
Знаменитая российская исполнительница Валерия показала в личном блоге Instagram новый снимок, где демонстрирует фанатам свой загар. Певица сравнила его с бледной кожей наследника Артемия, позируя рядом с ним перед камерой.
Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин недавно вернулись из отпуска, проведенного на Мальдивах. Певица активно публиковала в своем аккаунте яркие снимки с райского острова. В новом посте звезда снова решила напомнить пользователям о своем путешествии. Валерия разместила снимок, где запечатлена вместе с сыном Артемием, похваставшись загаром. В комментарии артистка отметила, что на фото можно заметить, кто из них наслаждался отдыхом. Исполнительница решила поинтересоваться у фолловеров, похож ли ее сын на нее.
Почитатели творчества Валерии очень обрадовались новому снимку, оставляя положительные отзывы о красивом и равномерном загаре кумира. Некоторые пользователи заметили, что 24-летний Артемий совсем не похож на свою звездную родительницу, а больше напоминает отца.
Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин недавно вернулись из отпуска, проведенного на Мальдивах. Певица активно публиковала в своем аккаунте яркие снимки с райского острова. В новом посте звезда снова решила напомнить пользователям о своем путешествии. Валерия разместила снимок, где запечатлена вместе с сыном Артемием, похваставшись загаром. В комментарии артистка отметила, что на фото можно заметить, кто из них наслаждался отдыхом. Исполнительница решила поинтересоваться у фолловеров, похож ли ее сын на нее.
Почитатели творчества Валерии очень обрадовались новому снимку, оставляя положительные отзывы о красивом и равномерном загаре кумира. Некоторые пользователи заметили, что 24-летний Артемий совсем не похож на свою звездную родительницу, а больше напоминает отца.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:25