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Елена Летучая показала фанатам свои занятия йогой с мужем на отдыхе в ОАЭ

Телеведущая и продюсер Елена Летучая недавно показала фанатам, как занимается йогой во время отдыха в ОАЭ вместе с мужем Юрием Анашенковым. Артистка опубликовала ролик в личном блоге Instagram, удивив публику стройной фигурой и грациозностью.
Елена Летучая показала фанатам свои занятия йогой с мужем на отдыхе в ОАЭ

Ведущая шоу «Летучий надзор. Без цензуры» наслаждается отдыхом с супругом Юрием Анашенковым. Знаменитость сделала паузу в работе и сейчас активно путешествует. Елена Летучая разместила в аккаунте видеоролик, сделанный в Дубае. Телезвезда обратилась к коллегам с благодарностью, что они отпустили ее, несмотря на то, что съемки шоу продолжаются. Артистка также продемонстрировала, как занимается упражнениями на территории отеля в черном топе и леггинсах. На видео можно заметить и мужа телеведущей, который улыбается во время занятия. В комментарии Летучая написала: «LOVE IS…Это когда вы все делаете вместе».

Поклонники высоко оценили ролик артистки, восхищаясь физической подготовкой кумира. Некоторые поинтересовались рационом Елены Летучей, чья фигура так восхищает многих. Звезда призналась фанатам, что совершенно исключила молочную продукцию, но иногда позволяет себе яичный белок.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:09

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