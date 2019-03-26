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В Москве нашли мёртвым 16-летнего сына актёра Игоря Бужинского

В Москве на Новомарьинской улице нашли мёртвым 16-летнего сына актёра Игоря Бужинского Илью. Молодой YouTube-блогер мог захлебнуться рвотой из-за приступа.
В Москве нашли мёртвым 16-летнего сына актёра Игоря Бужинского

25 марта в одном из дворов Москвы прохожие обнаружили труп Ильи, сына актёра театра и кино Бужинского. Медики констатировали летальный исход, однако точная причина его будет установлена после экспертизы. Рядом с телом нашли рюкзак и бутылку, содержимое которой проверят в ходе следствия.

По предварительной версии, из-за приступа подросток стал биться в конвульсиях и захлебнулся рвотой. Мать москвича сообщила, что он болел вегетососудистой дистонией и падал в обмороки. В день смерти Бужинский повздорил с девушкой и в телефонном разговоре с матерью был очень расстроен.

Отцу он передал пароль от своего канала на YouTube. Отметим, что Игорь Бужинский работал в Театре Романа Виктюка и снимался в кино вместе с известной супругой Алиной Бужинской.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:49

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