В Москве нашли мёртвым 16-летнего сына актёра Игоря Бужинского

25 марта в одном из дворов Москвы прохожие обнаружили труп Ильи, сына актёра театра и кино Бужинского. Медики констатировали летальный исход, однако точная причина его будет установлена после экспертизы. Рядом с телом нашли рюкзак и бутылку, содержимое которой проверят в ходе следствия.По предварительной версии, из-за приступа подросток стал биться в конвульсиях и захлебнулся рвотой. Мать москвича сообщила, что он болел вегетососудистой дистонией и падал в обмороки. В день смерти Бужинский повздорил с девушкой и в телефонном разговоре с матерью был очень расстроен.Отцу он передал пароль от своего канала на YouTube. Отметим, что Игорь Бужинский работал в Театре Романа Виктюка и снимался в кино вместе с известной супругой Алиной Бужинской.