Звезда «Уральских пельменей» Сергей Исаев получил травму ноги из-за игры в хоккей





Один из лидеров команды «Уральские пельмени» не стал скрывать от поклонников новости о том, что он повредил ногу. Сергей Исаев опубликовал запись, где его нога обмотана эластичным бинтом. Артист объяснил, что это – результат игры в хоккей. Знаменитость поблагодарил поклонников за беспокойство и сообщил, что сейчас все нормально.«Просто нога решила немного отдохнуть после того, как в нее полетела шайба», - отметил юморист. Исаев рассказал, что в данный момент он восстанавливается, но это не помешает ему принять участие в ближайших выступлениях «Уральских пельменей».