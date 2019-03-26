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Звезда «Уральских пельменей» Сергей Исаев получил травму ноги из-за игры в хоккей

Популярный российский юморист Сергей Исаев получил травму ноги, играя в хоккей. Звезда «Уральских пельменей» сообщил об этом в разделе Stories, личного Instagram-блога.
Звезда «Уральских пельменей» Сергей Исаев получил травму ноги из-за игры в хоккей

Один из лидеров команды «Уральские пельмени» не стал скрывать от поклонников новости о том, что он повредил ногу. Сергей Исаев опубликовал запись, где его нога обмотана эластичным бинтом. Артист объяснил, что это – результат игры в хоккей. Знаменитость поблагодарил поклонников за беспокойство и сообщил, что сейчас все нормально.
Звезда «Уральских пельменей» Сергей Исаев получил травму ноги из-за игры в хоккей

«Просто нога решила немного отдохнуть после того, как в нее полетела шайба», - отметил юморист. Исаев рассказал, что в данный момент он восстанавливается, но это не помешает ему принять участие в ближайших выступлениях «Уральских пельменей».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:04

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