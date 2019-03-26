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Ученые: Теория Прохладной Земли объясняет процесс формирования алмазов
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Ученые: Теория Прохладной Земли объясняет процесс формирования алмазов

Ученые опубликовали новую теорию о тепловом развитии Земли миллиарды лет назад, которая объясняет, почему алмазы образовались в виде драгоценных камней, а не просто комков обычного графита. Они изучили уровни оксида магния в тысячах вулканических пород со всего мира возрастом 2,5 миллиарда лет.
Ученые: Теория Прохладной Земли объясняет процесс формирования алмазов

Профессор Бальц Камбер из Школы наук о Земле, окружающей среде и биологии QUT стал соавтором исследования с профессором Эммой Томлинсон с кафедры геологии Тринити-колледжа в Дублине. Анализ уровней оксида магния в образцах породы из архейской эпохи противоречит общепринятому мнению, что мантия Земли была намного жарче, чем сегодня. Тогда Земля производила гораздо больше тепла - в три-два с половиной раза, однако верхний слой мантии, имеющий глубину до 670 км, был прохладным.

Теория холодной верхней мантии помогает объяснить образование алмазов, большинство из которых сформировались в этот период времени и превратились бы в куски графита, если бы верхний слой мантии был слишком горячим.

Новые данные о более холодном слое верхней мантии, которая могла бы сбивать горячие камни из нижней мантии вверх по направлению к поверхности для выделения тепла, объясняют, как пластины могли бы двигаться быстро и сталкиваться друг с другом.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 16:21

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