Ученые: Теория Прохладной Земли объясняет процесс формирования алмазов





Профессор Бальц Камбер из Школы наук о Земле, окружающей среде и биологии QUT стал соавтором исследования с профессором Эммой Томлинсон с кафедры геологии Тринити-колледжа в Дублине. Анализ уровней оксида магния в образцах породы из архейской эпохи противоречит общепринятому мнению, что мантия Земли была намного жарче, чем сегодня. Тогда Земля производила гораздо больше тепла - в три-два с половиной раза, однако верхний слой мантии, имеющий глубину до 670 км, был прохладным.Теория холодной верхней мантии помогает объяснить образование алмазов, большинство из которых сформировались в этот период времени и превратились бы в куски графита, если бы верхний слой мантии был слишком горячим.Новые данные о более холодном слое верхней мантии, которая могла бы сбивать горячие камни из нижней мантии вверх по направлению к поверхности для выделения тепла, объясняют, как пластины могли бы двигаться быстро и сталкиваться друг с другом.