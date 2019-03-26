Стали известны детали съемок самой жестокой битвы «Игры престолов»





Сэвэдж отметил, что сцена, когда главного героя Джона Сноу чуть не убивают дезертиры, является его любимым моментом за всю историю сериала. Он признался, что изначально все было задумано не совсем так, к примеру, по сценарию Кит Харингтон не должен был вылезать из кучи тел. Также, во время работы у актеров было специальное слово, которым они могли остановить съемки, если есть угроза для жизни.Весной прошлого года группа закончила работу над последней баталией «Игры престолов». Съемки этого эпизода заняли рекордный промежуток времени для команды 55 ночей. Известно, что первая серия финального сезона выйдет уже 14 апреля.