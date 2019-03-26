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Лечение сахарного диабета замедляет развитие болезни Альцгеймера

Лечение сахарного диабета замедляет развитие болезни Альцгеймера, заявили учёные. Риски деменции растут при игнорировании проблем с обменом веществ.
Лечение сахарного диабета замедляет развитие болезни Альцгеймера

Как пишет Diabetes Care, болезнь Альцгеймера развивается быстрее в 1,6 раза, если больной имеет сахарный диабет второго типа. К таким данным пришли учёные USC Dornsife после обследования 1289 людей возрастом от 55 лет. Мозг добровольцев сканировали, провели тесты на память, и отследили биомаркеры диабета и сосудистых заболеваний.

900 человек оказались диабетиками, причём 67 из них получали должное лечение, а 54 - игнорировали его. Исследование выявило связь между приёмом лекарств и развитием деменции.

Болезнь Альцгеймера отличается развитием так называемых мозговых клубков или "патологии тау". Последние соединяются с токсичными бета-амилоидными бляшками.

В результате этого сигналы мозга, отвечающие за память, нарушаются. Учёным предстоит выяснить, как именно препараты от диабета замедляют болезнь Альцгеймера.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:30

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