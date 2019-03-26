Лечение сахарного диабета замедляет развитие болезни Альцгеймера
Лечение сахарного диабета замедляет развитие болезни Альцгеймера, заявили учёные. Риски деменции растут при игнорировании проблем с обменом веществ.
Как пишет Diabetes Care, болезнь Альцгеймера развивается быстрее в 1,6 раза, если больной имеет сахарный диабет второго типа. К таким данным пришли учёные USC Dornsife после обследования 1289 людей возрастом от 55 лет. Мозг добровольцев сканировали, провели тесты на память, и отследили биомаркеры диабета и сосудистых заболеваний.
900 человек оказались диабетиками, причём 67 из них получали должное лечение, а 54 - игнорировали его. Исследование выявило связь между приёмом лекарств и развитием деменции.
Болезнь Альцгеймера отличается развитием так называемых мозговых клубков или "патологии тау". Последние соединяются с токсичными бета-амилоидными бляшками.
В результате этого сигналы мозга, отвечающие за память, нарушаются. Учёным предстоит выяснить, как именно препараты от диабета замедляют болезнь Альцгеймера.
Как пишет Diabetes Care, болезнь Альцгеймера развивается быстрее в 1,6 раза, если больной имеет сахарный диабет второго типа. К таким данным пришли учёные USC Dornsife после обследования 1289 людей возрастом от 55 лет. Мозг добровольцев сканировали, провели тесты на память, и отследили биомаркеры диабета и сосудистых заболеваний.
900 человек оказались диабетиками, причём 67 из них получали должное лечение, а 54 - игнорировали его. Исследование выявило связь между приёмом лекарств и развитием деменции.
Болезнь Альцгеймера отличается развитием так называемых мозговых клубков или "патологии тау". Последние соединяются с токсичными бета-амилоидными бляшками.
В результате этого сигналы мозга, отвечающие за память, нарушаются. Учёным предстоит выяснить, как именно препараты от диабета замедляют болезнь Альцгеймера.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:30