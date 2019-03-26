Лидер «Чайфа» Владимир Шахрин награжден медалью
Владимира Шахрина, основателя и бессменного фронтмена рок-группы «Чайф», в Куртамышском районе наградили медалью «Труд. Честь. Слава». Музыканта отметили за поддержку здания местного краеведческого музея.
Сооружение относится к исторически памятникам архитектуры. До 1930-х дом принадлежал роду Шахриных, а в 2019-м зданию исполняется уже 105 лет. По решению Куртамышской районной Думы, 59-летнему рок-музыканту предоставили медаль.
Сведениями о награждении Шахрина в числе нескольких местных жителей поделилась газета «Куртамашская нива». На странице издания опубликовано соответствующее распоряжение.
Сооружение относится к исторически памятникам архитектуры. До 1930-х дом принадлежал роду Шахриных, а в 2019-м зданию исполняется уже 105 лет. По решению Куртамышской районной Думы, 59-летнему рок-музыканту предоставили медаль.
Сведениями о награждении Шахрина в числе нескольких местных жителей поделилась газета «Куртамашская нива». На странице издания опубликовано соответствующее распоряжение.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:16