АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Марс и Юпитер не дали астероидам сформировать новую планету в Солнечной системе
EUR 72.92 USD 64.50
Курс валют на 26.03.2019

В Сети появился снимок смартфона Nokia X71

В Сети появился снимок смартфона компании HMD Global - Nokia X71. Также есть информация о его характеристиках.
В Сети появился снимок смартфона Nokia X71

Финская компания HMD Global Oy готовит к выпуску новый смартфон X71, принадлежащий бренду Nokia. Изображение данного устройства появилось в интернете. Оно имеет современный дизайн, при котором узкая рамка под экраном станет видна, фронтальная камера разместиться в верхнем левом углу, а дактилоскоп установлен на задней части корпуса, вследствие чего, как считают эксперты, повысится стоимость изделия.

По опубликованным характеристикам, Nokia X71 имеет дисплей, размер которого 6,22 дюйма, основная камера на 48 МП тройная, и в ней предусмотрен датчик изображения, а панель будет в формате Full HD+. Девайс будет работать на ОС Android 9.0 Pie. Другая модель Nokia 8.1 Plus получит двойную тыльную камеру, считают специалисты.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 14:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Старший сын Елизаветы Боярской ловко
Появились слухи, что Анна Бузова начала
Евросоюз обяжет обязательно
Сандра Буллок продает виллу в Джорджии
Анастасия Костенко архивным снимком
Анастасия Решетова опровергла слухи о
В Сети появился снимок смартфона Nokia
«Очень болит»: Людмила Поргина
Ксения Бородина осталась довольна
Ольга Кабо рассказала, что нужно
Участники «Дом-2» любят снимать стресс
Учёные: Новые нервные клетки могут
Анастасия Волочкова похвасталась длиной
Возрожденный Ford Bronco должен
Звезда Comedy Woman Мария Кравченко
Анастасия Кочервей возмущена сравнением
Ученые: Марс и Юпитер не дали
Ученые: У детей при мыслях о травме
Дочь Елены Борщевой Марта прошлась по
Ученые рассказали, почему люди могут
В Румынии разрабатывают сверхзвуковую
Британец принял злокачественную опухоль
Екатерина Климова на отдыхе с детьми
Эксперты представили рейтинг самых
Супруга Александра Реввы Анжелика
Бренд Kia подготовил для России
Дональд Трамп не смог выговорить имя
Автобренд Ford собирается уйти с рынка
Наталья Рудова недовольна своей фигурой
Клара Лучко оказалась на грани нищеты
Просмотреть все новости