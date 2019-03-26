В Сети появился снимок смартфона Nokia X71
В Сети появился снимок смартфона компании HMD Global - Nokia X71. Также есть информация о его характеристиках.
Финская компания HMD Global Oy готовит к выпуску новый смартфон X71, принадлежащий бренду Nokia. Изображение данного устройства появилось в интернете. Оно имеет современный дизайн, при котором узкая рамка под экраном станет видна, фронтальная камера разместиться в верхнем левом углу, а дактилоскоп установлен на задней части корпуса, вследствие чего, как считают эксперты, повысится стоимость изделия.
По опубликованным характеристикам, Nokia X71 имеет дисплей, размер которого 6,22 дюйма, основная камера на 48 МП тройная, и в ней предусмотрен датчик изображения, а панель будет в формате Full HD+. Девайс будет работать на ОС Android 9.0 Pie. Другая модель Nokia 8.1 Plus получит двойную тыльную камеру, считают специалисты.
Финская компания HMD Global Oy готовит к выпуску новый смартфон X71, принадлежащий бренду Nokia. Изображение данного устройства появилось в интернете. Оно имеет современный дизайн, при котором узкая рамка под экраном станет видна, фронтальная камера разместиться в верхнем левом углу, а дактилоскоп установлен на задней части корпуса, вследствие чего, как считают эксперты, повысится стоимость изделия.
По опубликованным характеристикам, Nokia X71 имеет дисплей, размер которого 6,22 дюйма, основная камера на 48 МП тройная, и в ней предусмотрен датчик изображения, а панель будет в формате Full HD+. Девайс будет работать на ОС Android 9.0 Pie. Другая модель Nokia 8.1 Plus получит двойную тыльную камеру, считают специалисты.
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 14:24