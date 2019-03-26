Учёные: Новые нервные клетки могут образовываться у людей до 90 лет





Нейробиологи из Испании доказали, что у 87-летних людей могут появляться новые нейроны. Ранее учёные считали, что нервные клетки человек получает только в утробе матери и не может их восстановить. В большей степени нейрогенез происходит в гиппокампе, однако его значительно сокращает болезнь Альцгеймера.Исследователи взяли 13 образцов мозга умерших людей 43-87 лет без психический патологий. В гиппокампе обнаружилось много даблкортина-белка, синтезируемого нейрональными клетками. Это послужило первым свидетельством нейрогенеза у зрелых и пожилых людей.Процесс появлений новых нервных клеток сопровождается созреванием нейробластов с выработкой кальбиндина и кальретинина. В образцах обнаружились как эти белки, так и разные по форме зародыши клеток.У страдающих болезнью Альцгеймера лиц 52-97 лет учёные зафиксировали снижение нейрогенеза. Исследование показало: если заметить тенденцию на ранней стадии, можно повлиять на ход развития заболевания.