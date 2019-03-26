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В Румынии разрабатывают сверхзвуковую "летающую тарелку"

В Румынии двое инженеров разрабатывают сверхзвуковую пилотируемую "летающую тарелку". Экспериментальный прототип уже собран и назван ADIFO.
В Румынии разрабатывают сверхзвуковую "летающую тарелку"

Разван Саби и Иосиф Тапосу из Румынии разработали "летающую тарелку", которая сможет достичь трансзвуковой и сверхзвуковой скоростей. Лётный прототип поднимается в воздух и садится вертикально, а движение осуществляет горизонтально благодаря подъёмной силе всей поверхности планера.

При этом более ранние эксперименты показали, что дискообразные корабли управляются с трудом и имеют меньше внутреннего пространства для пилотов. Диаметр ADIFO равен 1,2 метру. Он снабжён 6 электрическими вентиляторами в хвосте и нижней части.

Финальная версия аппарата получит два турбореактивных двигателя для сверхзвукового полёта. Для уменьшения сопротивления вентиляторы закрываются выдвижными обтекателями.

Менять курс позволяют воздушные сопла по бокам. По словам разработчиков, конструкция ADIFO позволит избегать и снижать интенсивность ударных волн, за счёт чего аппарат достигнет максимальной скорости.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:24

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