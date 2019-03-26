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Эксперты представили рейтинг самых ожидаемых автомобильных новинок в 2019 году

Эксперты представили рейтинг самых ожидаемых автомобильных новинок текущего года. На первом месте оказалась Audi A4, получившая масштабное обновление.

Эксперты представили рейтинг самых ожидаемых автомобильных новинок в 2019 году


Авто неоднократно видели в ходе прохождения тестов под плотным слоем защитного камуфляжа, который не позволяет заметить главные особенности новой версии. Базовую модификацию наделят двухлитровым бензиновым и дизельным силовым агрегатом, который функционирует на пару с энергоустановкой на 12 В. На втором месте размещается DS 3 Crossback. Совместная работа Peugeot и Citroën позволяет увидеть новую французскую версию кроссовера, построенную на современной платформе CMP. Через несколько лет разработчиками планируется выпуск идентичной модели, однако с литий-ионной аккумуляторной батареей. Третье место досталось Bentley Continental GT Convertible. Стандартную вариацию оснащают шестилитровым силовым агрегатом на 625 л.с. Новинка способна разгонятся до 330 км/ч.

На четвёртой позиции оказалась Audi R8. Внешность автомобиля немного переработали, увеличили мощность, улучшили управляемость. В авто появилась новая решётка радиатора, 3D-оптика, углубленные боковые юбки. Также следует выделить спорткупе Lexus RC, которое составит конкуренцию BMW 4. Кузов транспортного средства выглядит «по-спортивному». Новинку укомплектуют новыми светодиодными фарами. Также специалисты проведут работы с экстерьером и интерьером.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:04

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