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Синдром "спящей красавицы" заставляет британку спать по 22 часа в сутки

Редкий синдром "спящей красавицы" заставляет англичанку спать по 22 часа в сутки. Студентка часто просыпается лишь затем, чтобы утолить голод и естественную нужду.
Синдром "спящей красавицы" заставляет британку спать по 22 часа в сутки

Жительница города Лестер 21 года спит по 22 часа в сутки, страдая синдромом Клейне - Левина, встречающимся 1 раз на миллион. Как сообщает Metro, наиболее долгий приступ продлился у британки 3 недели. В прошлом году она была исключена из университета за неявку на экзамены и не сдачу курсовых.

После этого девушка пожаловалась на долгий сон своему терапевту, который поставил ей диагноз "спящей красавицы". На особых условиях студентку восстановили в ВУЗе, однако она продолжает "выпадать из жизни" на целые недели.

Гиперсомнией англичанка страдала ещё с детских лет. Тогда обучение и спорт ей не давались в связи с сонливостью. Больная надеется, что с возрастом её состояние улучшится и болезнь не станет так сильно влиять на её жизнь. Приступы также частично купируются медикаментозно.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:07

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