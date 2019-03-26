Синдром "спящей красавицы" заставляет британку спать по 22 часа в сутки





Жительница города Лестер 21 года спит по 22 часа в сутки, страдая синдромом Клейне - Левина, встречающимся 1 раз на миллион. Как сообщает Metro, наиболее долгий приступ продлился у британки 3 недели. В прошлом году она была исключена из университета за неявку на экзамены и не сдачу курсовых.После этого девушка пожаловалась на долгий сон своему терапевту, который поставил ей диагноз "спящей красавицы". На особых условиях студентку восстановили в ВУЗе, однако она продолжает "выпадать из жизни" на целые недели.Гиперсомнией англичанка страдала ещё с детских лет. Тогда обучение и спорт ей не давались в связи с сонливостью. Больная надеется, что с возрастом её состояние улучшится и болезнь не станет так сильно влиять на её жизнь. Приступы также частично купируются медикаментозно.