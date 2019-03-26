Лайма Вайкуле рассказала о секретах красоты и стройности





Исполнительница, как и другие отечественные звезды, придерживается правильного питания. 64-летняя Вайкуле сообщила журналистам, что однажды она принимала участие в кулинарной телепередаче, где шеф-повар знакомил гостей с изысканными блюдами. Когда звезду спросили о ее отношении к еде, то Лайма Вайкуле заявила: она воспринимает пищу как топливо. По словам артистки, лучше отдавать предпочтение простой и однообразной еде без приправ и каких-либо соусов.Популярная певица не скрывает: она очень любит лакомиться сладким, но следит за фигурой, поэтому не часто позволяет себе это. Вайкуле нравится мороженое, которое изготавливают в Риге, и рождественское печенье.