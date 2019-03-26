«Посейдоны» поступят в российскую армию не раньше 2027 года





По словам американцев, Россия полагает надежды на этот беспилотник, если оружие Советского Союза не сможет нанести удар во время ядерной войны. При этом отмечается, что данное оружие мгновенного действия поступит в войска России не раньше 2027 года. Разведслужба утверждает, что Штаты на данный момент не имеют подобных аппаратов и средств для борьбы с ними.Известно, что первый носитель «Посейдона» - атомная подводная лодка «Белогород» будет спущена на воду уже в этом году. После завершения испытаний к концу 2019 года такая лодка, которая будет иметь 6 атомных беспилотников, встанет на боевое дежурство Российской Федерации.