Супруга Александра Кокорина Дарья Валитова: Врачи до сих пор не осмотрели футболиста в СИЗО

Данную информацию избранница Александра Кокорина озвучила в соцсети, когда подписчики задали ей вопрос о состоянии здоровья возлюбленного. Год назад спортсмену сделали операцию, так как он травмировал крестообразные связки. На футбольное поле он возвратился через полгода после приведенного хирургического вмешательства.Теперь, находясь в СИЗО из-за подозрений в избиении человека, Александр Кокорин начал жаловаться на боль в области колена. Однако, как заявила Дарья Валитова, медиков до сих пор не допустили к её супругу.