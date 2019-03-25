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Супруга Александра Кокорина Дарья Валитова: Врачи до сих пор не осмотрели футболиста в СИЗО

Дарья Валитова, гражданская супруга находящегося ныне в СИЗО футболиста Александра Кокорина, рассказала, что врачи так и не осмотрели её мужа. Дело в том, что медики до сих пор не получили разрешение на это.
Супруга Александра Кокорина Дарья Валитова: Врачи до сих пор не осмотрели футболиста в СИЗО

Данную информацию избранница Александра Кокорина озвучила в соцсети, когда подписчики задали ей вопрос о состоянии здоровья возлюбленного. Год назад спортсмену сделали операцию, так как он травмировал крестообразные связки. На футбольное поле он возвратился через полгода после приведенного хирургического вмешательства.

Теперь, находясь в СИЗО из-за подозрений в избиении человека, Александр Кокорин начал жаловаться на боль в области колена. Однако, как заявила Дарья Валитова, медиков до сих пор не допустили к её супругу.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 21:15

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