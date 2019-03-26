АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 лучших гибридных автомобилей
EUR 72.92 USD 64.50
Курс валют на 26.03.2019

Не эгоизм: Психологи называют желание говорить о себе признаком стресса

Люди, часто употребляющие в речи слова «мой» и «я», не всегда являются эгоистами или нарциссами. Нередко желание говорить о себе, утверждают психологи, свидетельствует не о зацикленности человека на своей персоне, а о стрессе.
Не эгоизм: Психологи называют желание говорить о себе признаком стресса

Специалисты из Аризонского университета заявляют, что грань между «самолюбованием» и депрессивным состоянием очень тонкая. Психологи решили выяснить, как часто в день люди употребляют письменно или устно местоимения «я», «мое», «мне». К исследованию привлекли около 4700 добровольцев с заранее проанализированной психикой.

Как показали результаты научной работы, люди, упоминавшие себя до 1500 раз в день, не имели проблем с психическим здоровьем, участники эксперимента, говорившие о себе более 2000 раз, являлись эмоционально нестабильными или испытывали стресс. Данная тенденция, заметили психологи, наблюдается одинаково, как у мужчин, так и у женщин.

При составлении психологической характеристики человека, следует учитывать, какие формы местоимения превалируют в его речи. «Я» свидетельствует об нестабильном эмоциональном состоянии, а «мой» в меньшей степени является сигналом наличия стресса.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Британский рыбак во время ловли устриц
Юлия Хлынина назвала съемки постельных
Племянник Аллы Пугачевой попал под
Не эгоизм: Психологи называют желание
Mercedes-Benz SL и Bentley Arnage RL:
Опубликовано первое фото Skoda Scala
Гибридное купе Lynk & Co 05 готовится к
Ученые: Бассейны с шариками смертельно
Жена юмориста Николая Бандурина
Apple iPhone SE продаются по скидке в
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко
Легендарный спорткар Porsche 911 не
Жена Никиты Преснякова Алена Краснова
Учёные: Продолжительность жизни зависит
В США нашлась тайная возлюбленная
Sharp запатентовал сгибающийся смартфон
Ученые назвали самые опасные популярные
Супруга Александра Кокорина Дарья
Дочь Ирины Салтыковой
Британские ученые нашли в Китае
Ксения Собчак вошла в ТОП-10 «Рейтинг
Новый смартфон Lenovo Z6 Pro готовится
На Урале местный житель убил двухлетнюю
В РФ с 1 апреля на 2 % возрастут пенсии
В Татарстана девушка выпала из окна 9
Актриса Юлия Пересильд показала детей
ВЦИОМ: Около 50% россиян готовы
Ольга Бузова не простила Александра
На территории Норвегии под землёй нашли
Составлен ТОП-7 типичных только для
Просмотреть все новости