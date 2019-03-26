Не эгоизм: Психологи называют желание говорить о себе признаком стресса





Специалисты из Аризонского университета заявляют, что грань между «самолюбованием» и депрессивным состоянием очень тонкая. Психологи решили выяснить, как часто в день люди употребляют письменно или устно местоимения «я», «мое», «мне». К исследованию привлекли около 4700 добровольцев с заранее проанализированной психикой.Как показали результаты научной работы, люди, упоминавшие себя до 1500 раз в день, не имели проблем с психическим здоровьем, участники эксперимента, говорившие о себе более 2000 раз, являлись эмоционально нестабильными или испытывали стресс. Данная тенденция, заметили психологи, наблюдается одинаково, как у мужчин, так и у женщин.При составлении психологической характеристики человека, следует учитывать, какие формы местоимения превалируют в его речи. «Я» свидетельствует об нестабильном эмоциональном состоянии, а «мой» в меньшей степени является сигналом наличия стресса.