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На территории Норвегии под землёй нашли древний корабль викингов

Археологи на территории Норвегии в подземной камере нашли древний корабль викингов. Он может являться частью погребального обряда.
На территории Норвегии под землёй нашли древний корабль викингов

Эксперты пока не начали изучать находку. О ней имеются только геолокационные данные. На территории Норвегии уже неоднократно находили морское судно под землёй вдалеке от водоёма. Учёные смогли найти уже три таких экземпляра, представляющие большую научную ценность. По словам археологов, в этот раз им удастся изучить артефакты, которые принадлежат к первому тысячелетию нашей эры. Имеется информация, что древний корабль викингов размещается в подземной камере в заповеднике Борре. В данном месте нашли самое большое число различных захоронений викингов.

Благодаря специальной аппаратуре было установлено, что корабль имеет в длину 15 метров. Он размещается в полости, которую специально выкопали для судна.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:20

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