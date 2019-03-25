Поклонники удивлены внешними изменениями Валерия Блюменкранца
Поклонники нашумевшей телестройки «Дом-2» крайне удивлены внешними изменениями Валерия Блюменкранца. Со слов фанатов, он не только сбросил лишний вес, но даже стал более харизматичным и мужественным.
Валерий Блюменкранц после развода с супругой активно занялся работой над собой, которая, в первую очередь, заключалась в изменении привычек в питании и отказе от алкоголя. За несколько месяцев мужчина при помощи советов и наставлений Саймона Марданшина и Романа Капаклы сумел добиться потрясающих результатов, а зрители, глядя на него, признаются, что приятно удивлены такими внешними изменениями. Кроме того, останавливаться на уже достигнутом мужчина не собирается.
В ближайшее время уже похудевший Валерий Блюменкранц намерен всерьёз заняться набором мышечной массы и продолжит придерживаться здорового образа жизни.
Валерий Блюменкранц после развода с супругой активно занялся работой над собой, которая, в первую очередь, заключалась в изменении привычек в питании и отказе от алкоголя. За несколько месяцев мужчина при помощи советов и наставлений Саймона Марданшина и Романа Капаклы сумел добиться потрясающих результатов, а зрители, глядя на него, признаются, что приятно удивлены такими внешними изменениями. Кроме того, останавливаться на уже достигнутом мужчина не собирается.
В ближайшее время уже похудевший Валерий Блюменкранц намерен всерьёз заняться набором мышечной массы и продолжит придерживаться здорового образа жизни.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:11