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Поклонники удивлены внешними изменениями Валерия Блюменкранца

Поклонники нашумевшей телестройки «Дом-2» крайне удивлены внешними изменениями Валерия Блюменкранца. Со слов фанатов, он не только сбросил лишний вес, но даже стал более харизматичным и мужественным.
Поклонники удивлены внешними изменениями Валерия Блюменкранца

Валерий Блюменкранц после развода с супругой активно занялся работой над собой, которая, в первую очередь, заключалась в изменении привычек в питании и отказе от алкоголя. За несколько месяцев мужчина при помощи советов и наставлений Саймона Марданшина и Романа Капаклы сумел добиться потрясающих результатов, а зрители, глядя на него, признаются, что приятно удивлены такими внешними изменениями. Кроме того, останавливаться на уже достигнутом мужчина не собирается.
Поклонники удивлены внешними изменениями Валерия Блюменкранца

В ближайшее время уже похудевший Валерий Блюменкранц намерен всерьёз заняться набором мышечной массы и продолжит придерживаться здорового образа жизни.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 20:11

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