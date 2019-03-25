Поклонники удивлены внешними изменениями Валерия Блюменкранца





Валерий Блюменкранц после развода с супругой активно занялся работой над собой, которая, в первую очередь, заключалась в изменении привычек в питании и отказе от алкоголя. За несколько месяцев мужчина при помощи советов и наставлений Саймона Марданшина и Романа Капаклы сумел добиться потрясающих результатов, а зрители, глядя на него, признаются, что приятно удивлены такими внешними изменениями. Кроме того, останавливаться на уже достигнутом мужчина не собирается.В ближайшее время уже похудевший Валерий Блюменкранц намерен всерьёз заняться набором мышечной массы и продолжит придерживаться здорового образа жизни.