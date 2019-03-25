Xiaomi представит фирменную технологию быстрой зарядки Super Charge Turbo
Компания Xiaomi планирует завтра представить фирменную технологию современной быстрой зарядки под названием Super Charge Turbo. Аккумуляторную батарею ёмкостью на 4000 мАч в данном устройстве можно будет зарядить за 17 минут.
Стоит отметить, что в случае использования технологии типа Oppo Super VOOC аккумуляторная батарея на 3700 мАч за 17 минут заряжается примерно до 65 процентов. За счёт Super Charge Turbo обеспечивается передача мощности до 100 Вт.
В настоящее время отсутствует информация, когда, а также в каких устройствах введут Super Charge Turbo. По всей видимости, руководство Xiaomi раскроет завтра больше информации о данной технологии.
Стоит отметить, что в случае использования технологии типа Oppo Super VOOC аккумуляторная батарея на 3700 мАч за 17 минут заряжается примерно до 65 процентов. За счёт Super Charge Turbo обеспечивается передача мощности до 100 Вт.
В настоящее время отсутствует информация, когда, а также в каких устройствах введут Super Charge Turbo. По всей видимости, руководство Xiaomi раскроет завтра больше информации о данной технологии.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:08