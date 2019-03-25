Xiaomi представит фирменную технологию быстрой зарядки Super Charge Turbo





Стоит отметить, что в случае использования технологии типа Oppo Super VOOC аккумуляторная батарея на 3700 мАч за 17 минут заряжается примерно до 65 процентов. За счёт Super Charge Turbo обеспечивается передача мощности до 100 Вт.В настоящее время отсутствует информация, когда, а также в каких устройствах введут Super Charge Turbo. По всей видимости, руководство Xiaomi раскроет завтра больше информации о данной технологии.