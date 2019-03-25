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«Рад служить душам людей»: Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста РФ

Дима Билан, недавно перенесший операцию на сломанной ноге, пришел на костылях в Большой театр в Москве, где состоялось вручение государственных наград деятелям искусства. Популярный исполнитель получил звание заслуженного артиста РФ, о чем рассказал в своем в Instagram-микроблоге.
«Рад служить душам людей»: Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста РФ

Документы вручил артисту глава Минкульта Владимир Мединский. Знаменитость, несмотря на боль в ноге, самостоятельно поднялся на сцену с помощью костылей. После получения награды из рук министра Билан произнес небольшую речь, выразив слова благодарности общественности за высокую оценку его творчества.

В посте к фото и видео, сделанным во время торжественного мероприятия, исполнитель сказал фанатам спасибо за поддержку. Звезда отметил, что посвящает свое звание и награду людям, всегда остававшимся поклонниками его музыки и творчества. Билан поблагодарил руководство страны и ее лидера за официальное признание его трудов. Артист подчеркнул, для него главное - «трудиться, вышибая в профессии искры», и он всегда «рад служить душам людей».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:48

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