В США нашлась тайная возлюбленная Валерия Золотухина Лариса Критская

Золотухин являлся большим ценителем женской красоты и часто влюблялся. Знаменитость открыто заводил романы, а в последний период жил и с любовницей Ириной Линдт, и с женой Тамарой, разрываясь между двумя семьями. В дневниках кинозвезда писал, что единственной искренне любившей его женщиной была Критская. Роман актера и композитора длился годы.Лариса Анисимовна практически 40 лет проживает в США в полном одиночестве. Недавно в редакцию «Пусть говорят» обратилась родственница пианистки, заявив, что та долго не отвечает на звонки. Борисов, занявшийся поисками экс-любовницы Золотухина, нашел ее в доме престарелых в Нью-Йорке. Музыкант удивилась приезду гостя и согласилась на откровенное интервью.Критская познакомилась с возлюбленным во время работы в ГИТИСе, где он обучался. Молодой человек держал дистанцию, но позволял влюбленной в него женщине решать его проблемы. Ради любовницы Золотухин ничем не жертвовал, а она готова была ему это прощать, все терпела и даже ушла от мужа. Композитор долгое время ждала предложения от избранника, но он так и не позвал ее замуж. Критская могла служить Золотухину всю жизнь, однако он выбрал не ее. Музыкант долго страдала, когда Золотухин ушел к Нине Шацкой, но смогла взять себя в руки и пошла своим путем.Критская недавно перенесла инсульт и частично потеряла память. За состоянием и самочувствием пианистки постоянно наблюдают специалисты, заботится о ней и ее ученица.