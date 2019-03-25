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Учёные: В момент смерти большинство людей не испытывает боли

Учёные из Государственного университета в Вуллонгонге, Австралия, сообщили, что большинство современных людей непосредственно в момент смерти не испытывает боли или каких-либо тяжких симптомов. Это стало возможным благодаря новейшим достижениям науки и медицины.
Учёные: В момент смерти большинство людей не испытывает боли

«За последние 10 лет мы можем видеть статистически существенное снижение степени болевых ощущений и иных неприятных проявлений организма в момент, когда жизнь человека заканчивается. Речь идёт о 85 % пациентов, получающих паллиативную помощь», – сообщили учёные, уточнив, что они подразумевают именно момент смерти, а не время, за которое развивается то или иное заболевание.

Наиболее типичными проявлениями организма перед завершением жизненного пути человека исследователи назвали усталость и потерю аппетита, притом что первое превосходит болезненную симптоматику.

«И если мы ещё можем с помощью лекарственных препаратов купировать болевые ощущения пациента, то влиять на иные симптомы пока ещё очень проблематично», – отметили специалисты. Согласно их данным, о сильном стрессе, связанном с усталостью, заявляли перед смертью 13,3 % исследуемых людей, о болевых ощущениях – 7,4 %, об утрате аппетита – 7,1 %.

Среди иных симптомов, наблюдающихся в момент смерти, австралийские учёные назвали утруднённое дыхание, бессонницу, тошноту, проблемы с кишечником. Однако всё это становится менее выраженным, по мере того как угасает человеческая жизнь.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:08

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