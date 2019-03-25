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Тюнинг-салон Zagato готовит к 100-летию выпуск суперкара Aston Martin DBS GT

Итальянский тюнинг-салон Zagato приурочил к своему 100-летию выпуск уникальных моделей, построенных на базе DBS Superleggera премиальной марки Aston Martin, презентованного летом 2018 года. Разработчики представили первый тизер новых DBS GT и DB4 GT.
Тюнинг-салон Zagato готовит к 100-летию выпуск суперкара Aston Martin DBS GT

Специалисты Zagato планируют создать не просто специальную версию роскошного авто, а коллекцию. В нее войдут две модели - DBS GT Zagato и DB4 GT Zagato. Автомобили клиентам будут предлагаться парой по цене в 6 млн фунтов стерлингов. Итальянское тюнинг-ателье намерено построить 19 таких «дуэтов», посвященных своему 100-летию, а также 60-летию сотрудничества с Aston Martin.

Разработчики пока не раскрывают особенностей новинок, но, судя про тизеру, суперкар DBS GT оснастят измененной решеткой радиатора, дисками с уникальным дизайном, увеличенной фирменной крышей двумя выпуклостями, лишающей авто заднего стекла. Новинка, предположительно, получит 5,2-литровый двигатель Twin-Turbo V12 на 725 л. с. при 900 Нм. Мощный агрегат позволит машине разогнаться до первой «сотни» за 3,4 с и развивать скорость до 340 км/ч.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:56

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