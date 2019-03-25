Названы пять эффективных способов не отвлекаться на телефон





Постоянно обновляющаяся информация засоряет сознание, поэтому следует определить степень важности для себя событий, которым следует уделять внимание. Специалисты советуют установить таймер, реагирующий на прикосновения владельца гаджета в «неположенный» срок. Необходимо регулярно переворачивать смартфон экраном вниз, что убережет пользователя от соблазна просмотра потока сведений.Нужно блокировать поступление уведомлений от неинтересных интернет-сайтов, иногда рекомендуется отключать входящие звонки и сообщения. Специалисты предлагают владельцам гаджетов придерживаться определенного режима: утром просматривать новости, днем – ленту, а в вечернее время позволять себе развлечения и игры. Это позволит больше времени уделять важным повседневным делам и не отвлекаться на телефон.