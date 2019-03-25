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Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 планируют выпустить осенью

Смартфон модификации Xiaomi Mi Mix 4 планируют выпустить осенью. В компании в октябре 2018 года выпустили версию Mix 3.
Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 планируют выпустить осенью

Совсем скоро должны выпустить обновленную версию устройства, работающую в сетях 5 поколения. В соцсети Weibo в рамках официальной страницы бренда был опубликован новый тизер, демонстрирующий 3 смартфона семейства Mi Mix, и белый силуэт новой версии. Принимая в учёт, что Mix 3 5G от Xiaomi уже официально анонсировали, можно сделать предположение, что в данном случае речь ведётся о версии Mi Mix 4. Данное устройство должно выйти уже этой осенью.

Согласно имеющимся предположениям, Mix 4 сохранит форм-фактор слайдера, дебютировавший в Mix 3. Между тем, эффективная площадь устройства станет еще больше благодаря уменьшению ширины рамок дисплея.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:46

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