Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 планируют выпустить осенью





Совсем скоро должны выпустить обновленную версию устройства, работающую в сетях 5 поколения. В соцсети Weibo в рамках официальной страницы бренда был опубликован новый тизер, демонстрирующий 3 смартфона семейства Mi Mix, и белый силуэт новой версии. Принимая в учёт, что Mix 3 5G от Xiaomi уже официально анонсировали, можно сделать предположение, что в данном случае речь ведётся о версии Mi Mix 4. Данное устройство должно выйти уже этой осенью.Согласно имеющимся предположениям, Mix 4 сохранит форм-фактор слайдера, дебютировавший в Mix 3. Между тем, эффективная площадь устройства станет еще больше благодаря уменьшению ширины рамок дисплея.