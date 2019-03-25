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Ученые рассказали о предвещающих болезни снах

Эксперты сомнологии утверждают, что некоторые сны предвещают болезни, так как являются отражением психологического состояния. Известно, что виденья - это результат работы головного мозга, который ночью переосмысливает все произошедшее за время бодрствования.
Ученые рассказали о предвещающих болезни снах

По мнению медиков, сновидение - это субъективное восприятие образов, возникающих в сознании спящего человека вследствие работы мозга, которое сопровождается быстрым движением глаз. Во время ночного отдыха люди видят то, что считали важным и пытаются сортировать события, которые произошли в последнее время. Некоторые говорят что им ничего не снится, но в действительности, они просто не помнят этого.

Так как заболевания вызывают стресс у организма, это невольно может сказаться и на психологическом состоянии, которое, в свою очередь, вызывает кошмары и тревожные сновидения. Они вызывают чувство страха и подавленности, что грозит развитием депрессии или затянувшегося психологического конфликта. Поэтому врачи-сомнологи советуют обращать внимание на свои сны, ведь они могут сигнализировать о болезни или даже вызвать ее.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 17:30

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