Ученые рассказали о предвещающих болезни снах





По мнению медиков, сновидение - это субъективное восприятие образов, возникающих в сознании спящего человека вследствие работы мозга, которое сопровождается быстрым движением глаз. Во время ночного отдыха люди видят то, что считали важным и пытаются сортировать события, которые произошли в последнее время. Некоторые говорят что им ничего не снится, но в действительности, они просто не помнят этого.Так как заболевания вызывают стресс у организма, это невольно может сказаться и на психологическом состоянии, которое, в свою очередь, вызывает кошмары и тревожные сновидения. Они вызывают чувство страха и подавленности, что грозит развитием депрессии или затянувшегося психологического конфликта. Поэтому врачи-сомнологи советуют обращать внимание на свои сны, ведь они могут сигнализировать о болезни или даже вызвать ее.