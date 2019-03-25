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Анна Семенович видит смысл жизни в умении ценить каждый миг

Анна Семенович обнародовала в Instagram-аккаунте «утренний» снимок и поделилась философскими размышлениями о значимости жизни. Знаменитость считает главным умение ценить каждое мгновение и видеть в нем только хорошее.
Анна Семенович видит смысл жизни в умении ценить каждый миг

Нужно быть проще, поняла певица, и легче ко всему относиться, жить сегодняшним днем. К человеку, если он замечает в жизни светлые стороны, приходит свет и озаряет его сердце и душу настоящей любовью. Философским рассуждениям о ценности каждого мгновения Семенович предалась за чашкой кофе.

Артистка показала «утренний» снимок, где запечатлена сидя на кровати в одной рубашке и потягиваясь. Поклонники согласились со словами Семенович и отметили, что она даже сразу после пробуждения выглядит великолепно.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:58

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