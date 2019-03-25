Владелец «Зимней вишни» за год после трагедии обогатился на 50 млн долларов





Бизнесмен является владельцем акций розничной сети «Ярче!», которая работает на рынке с 2016 года. За данный период времени компания открыла пять сотен торговых точек в Сибири, ее магазины уже имеются и в Москве. В 2018 году ее назвали одной из наиболее быстрорастущих в государстве. Помимо того, Штенгелов руководит холдингом «КДВ Групп» одного из самых больших производителей в РФ кондитерских изделий.В минувшем году предприниматель попал в топ-200 богатейших людей России с состоянием в 600 миллионов долларов. Ушедший год оказался наиболее сложным в карьере владельца «Зимней вишни» в связи с произошедшей трагедией. В тот день он находился вне пределов России, но сразу стал оказывать помощь семьям потерпевших и погибших жителей Кемерово. Общая сумма выплат людям составила 192 миллиона рублей, из расчета по 3 миллиона на каждого погибшего.