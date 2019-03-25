Владелец «Зимней вишни» за год после трагедии обогатился на 50 млн долларов
Основной владелец ТЦ «Зимняя вишня» Денис Штенгелов спустя год после трагедии стал богаче на 50 миллионов долларов. Ныне его состояние исчисляется 650 миллионами долларов.
Бизнесмен является владельцем акций розничной сети «Ярче!», которая работает на рынке с 2016 года. За данный период времени компания открыла пять сотен торговых точек в Сибири, ее магазины уже имеются и в Москве. В 2018 году ее назвали одной из наиболее быстрорастущих в государстве. Помимо того, Штенгелов руководит холдингом «КДВ Групп» одного из самых больших производителей в РФ кондитерских изделий.
В минувшем году предприниматель попал в топ-200 богатейших людей России с состоянием в 600 миллионов долларов. Ушедший год оказался наиболее сложным в карьере владельца «Зимней вишни» в связи с произошедшей трагедией. В тот день он находился вне пределов России, но сразу стал оказывать помощь семьям потерпевших и погибших жителей Кемерово. Общая сумма выплат людям составила 192 миллиона рублей, из расчета по 3 миллиона на каждого погибшего.
Бизнесмен является владельцем акций розничной сети «Ярче!», которая работает на рынке с 2016 года. За данный период времени компания открыла пять сотен торговых точек в Сибири, ее магазины уже имеются и в Москве. В 2018 году ее назвали одной из наиболее быстрорастущих в государстве. Помимо того, Штенгелов руководит холдингом «КДВ Групп» одного из самых больших производителей в РФ кондитерских изделий.
В минувшем году предприниматель попал в топ-200 богатейших людей России с состоянием в 600 миллионов долларов. Ушедший год оказался наиболее сложным в карьере владельца «Зимней вишни» в связи с произошедшей трагедией. В тот день он находился вне пределов России, но сразу стал оказывать помощь семьям потерпевших и погибших жителей Кемерово. Общая сумма выплат людям составила 192 миллиона рублей, из расчета по 3 миллиона на каждого погибшего.
Происшествия
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:44