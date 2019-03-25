В Сети появились первые рендерные изображения Audi RS4





Новую Audi RS4 наделят пересмотренной радиаторной решёткой. Она увеличилась по ширине в сравнении с актуальным поколением модели. При этом она не соединяется крышкой автомобильного капота. А вот капот с крыльями не подвергнутся изменениям. Модель получит другую оптику более простой формы, а также другой передний бампер. В задней части транспортного средства появятся новые фонари, которые соединены хромированной полосой, а также вертикальными светодиодными элементами, которые перекликаются с дизайном головной оптики. В технической части изменений наблюдаться не должно.Audi RS4 оснащается 2,9-литровым силовым агрегатом с двумя турбинами. Возможно, двигатель форсируют, увеличив его мощность. Силовая установка будет работать с 8-скоростным «автоматом», а также фирменным полным приводом Quattro. Согласно ожиданиям, мировой дебют немецкой новой версии состоится до конца этого года.