В Санкт-Петербурге клиентки избили парикмахера в салоне красоты
В полицию Санкт-Петербурга 23 марта поступило заявление о нападении от сотрудницы салона красоты. По словам парикмахера, ее избили клиентки прямо на рабочем месте.
Заявительница рассказала, что в ее салон, расположенный в поселке Металлострой в Колпинском районе Петербурга, явились три женщины. Они ругались с использованием нецензурных выражений, а потом спровоцировали драку. Клиентки набросились на парикмахера и избили ее.
Сотрудница салона обратилась в клинику для медицинского освидетельствования. У пострадавшей выявили ссадины на лице и в области шеи. В обстоятельствах инцидента разбирается полиция.
Заявительница рассказала, что в ее салон, расположенный в поселке Металлострой в Колпинском районе Петербурга, явились три женщины. Они ругались с использованием нецензурных выражений, а потом спровоцировали драку. Клиентки набросились на парикмахера и избили ее.
Сотрудница салона обратилась в клинику для медицинского освидетельствования. У пострадавшей выявили ссадины на лице и в области шеи. В обстоятельствах инцидента разбирается полиция.
Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:22