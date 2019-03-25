В Санкт-Петербурге клиентки избили парикмахера в салоне красоты





Заявительница рассказала, что в ее салон, расположенный в поселке Металлострой в Колпинском районе Петербурга, явились три женщины. Они ругались с использованием нецензурных выражений, а потом спровоцировали драку. Клиентки набросились на парикмахера и избили ее.Сотрудница салона обратилась в клинику для медицинского освидетельствования. У пострадавшей выявили ссадины на лице и в области шеи. В обстоятельствах инцидента разбирается полиция.