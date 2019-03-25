АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Нет секретов от фанатов: Названы звезды с самыми откровенными фото в Instagram
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

В Санкт-Петербурге клиентки избили парикмахера в салоне красоты

В полицию Санкт-Петербурга 23 марта поступило заявление о нападении от сотрудницы салона красоты. По словам парикмахера, ее избили клиентки прямо на рабочем месте.
В Санкт-Петербурге клиентки избили парикмахера в салоне красоты

Заявительница рассказала, что в ее салон, расположенный в поселке Металлострой в Колпинском районе Петербурга, явились три женщины. Они ругались с использованием нецензурных выражений, а потом спровоцировали драку. Клиентки набросились на парикмахера и избили ее.

Сотрудница салона обратилась в клинику для медицинского освидетельствования. У пострадавшей выявили ссадины на лице и в области шеи. В обстоятельствах инцидента разбирается полиция.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова начала скрываться от
Нет секретов от фанатов: Названы звезды
Samsung Galaxy A90 станет первым
Анна Семенович видит смысл жизни в
Ученые: Химикаты в домашней пыли
В Москве пациент обвинил хирурга в
В Сети появились первые рендерные
Владелец «Зимней вишни» за год после
Дмитрий Тарасов продолжает обвинять в
Дженнифер Лопес рассказала о
Геннадий Зюганов: В мире «вновь запахло
В Санкт-Петербурге клиентки избили
Volkswagen представил электрический
Алиана Устиненко испытывает нехватку
Александр Серов: «Тесты ДНК меня не
В Китае испытали водородный
В Италии пятимесячный ребенок умер
Эксперты оценили камеру смартфона
В юном возрасте Юлия Началова казалась
Ученые: Компенсация недосыпания в
В «огненном» ДТП в Одессе погибла
Ольга Бузова вместо торта вручила
Роскосмос анонсировал создание первого
Астрономы: Юпитер мог сформироваться
Анфиса Чехова показала идеальные формы
Инсайдер: Samsung Galaxy Note 10
В Москве мужчина умер в квартире
Миссия к Тритону: NASA планирует
Ученые: Фекальные бактерии обнаружены
Ferrari выпустил эксклюзивный
Просмотреть все новости