Эксперты оценили камеру смартфона Xiaomi Mi Mix 3





Смартфон китайского производителя оснащен тройной основной камерой с главной на 12 Мп. При свете дня гаджет делает хорошие изображения с отличной цветопередачей, что уже оценили покупатели со всего мира. Xiaomi Mi Mix 3, в целом функционирует положительно, но и в его случае не обошлось без минусов. К примеру, камера Honor View 20 лучше действует в дневное время и с более острыми деталями в 12-мегапиксельном режиме.Рассуждая о факторе света, стоит отметить, что китайский продукт может делать довольно качественные снимки при низкой освещенности, а имеющиеся образцы демонстрируют хороший захват цвета, но пробелы в ясности снимков. Mi Mix 3 замечательно подходит для лиц, предпочитающих естественный стиль настройки камеры над искусственными фильтрами.С двухкратным зумом данный смартфон Xiaomi с легкостью опережает однообъективные камеры такой же категории, но немного иная ситуация сложилась с аппаратами, где тоже имеется двойной зум. Прошедшие тесты показали превосходство Mi Mix 3 на такими устройствами, как LG V40 и HTC U12+. Более качественные фотографии делает Honor View 20 без применения специального зум-объектива благодаря своему датчику на 48 Мп. Лидирует Mate 20 Pro с трехкратным зумом, фотографии которого успели оценить многие пользователи.