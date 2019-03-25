Алиана Устиненко испытывает нехватку мужского внимания и заботы





Алиана Устиненко с момента ухода с телестройки «Дом-2» до сих пор так и не обрела своё счастье. После расставания с Александром Гобозовым девушке буквально не везёт с мужчинами, но она так и не смогла понять причину. То, что Устиненко испытывает нехватку мужского внимания, в её стихах заметили подписчики в Instagram, считающие, что той необходимо больше времени уделять собственному развитию как личности, а не проводить всё время в Сети ради привлечения публики к своему профилю.По мнению поклонников, девушка постепенно даже привыкает к одиночеству, хоть и понимает всю его опасность. Вечерами она долго не может уснуть, тоскуя по вниманию, заботе и счастью, которое ещё надеется повстречать.