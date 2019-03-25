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Алиана Устиненко испытывает нехватку мужского внимания и заботы

Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Алиана Устиненко испытывает нехватку мужского внимания и заботы. Такой вывод сделали фолловеры, просматривая её многочисленные публикации в Instagram.
Алиана Устиненко испытывает нехватку мужского внимания и заботы

Алиана Устиненко с момента ухода с телестройки «Дом-2» до сих пор так и не обрела своё счастье. После расставания с Александром Гобозовым девушке буквально не везёт с мужчинами, но она так и не смогла понять причину. То, что Устиненко испытывает нехватку мужского внимания, в её стихах заметили подписчики в Instagram, считающие, что той необходимо больше времени уделять собственному развитию как личности, а не проводить всё время в Сети ради привлечения публики к своему профилю.
Алиана Устиненко испытывает нехватку мужского внимания и заботы

По мнению поклонников, девушка постепенно даже привыкает к одиночеству, хоть и понимает всю его опасность. Вечерами она долго не может уснуть, тоскуя по вниманию, заботе и счастью, которое ещё надеется повстречать.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 16:10

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